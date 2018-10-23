Депутата иркутской думы обвинили в двойном убийстве

Следственный комитет Забайкальского края предъявил обвинение депутату иркутской Думы Александру Панько. Ему инкриминируют заказное убийство в лихие 90-тые годы. Депутат заключен под стражу. Анапский депутат признался в убийстве

По версии следствия, депутат причастен к делу о пропаже двух человек в Чите. По тем же данным, оба мужчины были членами ОПГ и были убиты в 1997 году, говорится на сайте ведомства.

Имя депутата не официально не называется. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что речь идет о депутате Александре Панько. Задержанный трижды избирался депутатом городской думы Иркутска и являлся председателем одной из комиссий городской думы.