Анапский депутат признался в убийстве

Депутат муниципального совета города Анапа признался, что убил человека. Преступление было совершено в мае этого года, сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

6 мая 2018 года Александр Журавель вместе со своим крестным отцом находились неподалеку от станции Раевской Новороссийска. У них произошла ссора, депутат 6 раз выстрелил в родственника из пистолета. С места преступления мужчина скрылся.

Вину в совершенном убийстве депутат признал в полном объеме. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Имя депутата называет ТАСС, в официальном заявлении оно не указывается.