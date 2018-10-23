Анапский депутат признался в убийстве
23 октября 2018, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат муниципального совета города Анапа признался, что убил человека. Преступление было совершено в мае этого года, сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.
6 мая 2018 года Александр Журавель вместе со своим крестным отцом находились неподалеку от станции Раевской Новороссийска. У них произошла ссора, депутат 6 раз выстрелил в родственника из пистолета. С места преступления мужчина скрылся.
Вину в совершенном убийстве депутат признал в полном объеме. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Имя депутата называет ТАСС, в официальном заявлении оно не указывается.
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