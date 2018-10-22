В Москве подозреваемый в краже велосипеда признался в семи убийствах‍

На Ленинском проспекте в Москве по подозрению в краже велосипеда правоохранители задержали 29-летнего уроженца Тирасполя. Допрос задержанного привел полицейских к неожиданному финалу.

Разнорабочий из Приднестровья украл стоявший у магазина велосипед. Однако в ходе допроса по неизвестным причинам решил признаться в других, более тяжких преступлениях.

Он рассказал, что убил в Тирасполе шесть женщин, из-за "ненависти к ним", а также сознался в убийстве мужчины летом 2017 года недалеко от станции "Москва-Товарная".

В столичном главке полиции в настоящее время ведется проверка показаний задержанного: "Пока уголовное дело возбуждено только по статье «Кража»", - сообщили корреспонденту КП.