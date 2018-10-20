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Главный кадровик ГИБДД арестован за заправку машины за казенный счет
20 октября 2018, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]
Уголовное дело возбуждено в отношении главы отдела кадров и госслужбы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ после того, как он заправил личный автомобиль служебной топливной картой.
"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении МВД. Если вину руководителя докажут, он будет уволен из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".
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