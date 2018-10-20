Главный кадровик ГИБДД арестован за заправку машины за казенный счет

Уголовное дело возбуждено в отношении главы отдела кадров и госслужбы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ после того, как он заправил личный автомобиль служебной топливной картой.

"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении МВД. Если вину руководителя докажут, он будет уволен из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".