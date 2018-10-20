Родители керченского стрелка не забрали тело сына из морга
20 октября 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев рассказал о том, что родственники не обращались за телом Владислава Рослякова, подозреваемого в массовом убийстве в политехническом колледже.
По словам чиновника, в связи с этим властям города неизвестны место и время похорон Рослякова, передает РИА Новости. "У него есть мать и отец, и они должны им заниматься", - сказал Дилявер Мельгазиев. - "Меня сейчас гораздо больше интересует судьба пострадавших и состояние родственников погибших, чем мы и занимаемся".
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