Братьям Кокориным и Мамаеву предъявлены обвинения

Братьям Александру и Кириллу Кокориным и Павлу Мамаеву, а также еще одному соучастнику предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов. Павел Мамаев извинился и предложил примирение

Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

«Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в самое ближайшее время», — проинформировал президент адвокатского бюро Олег Попов.

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил: «Нам предъявлено обвинение в совершении трех преступлений: о двух эпизодах причинения побоев и совершении хулиганства. Мы высказали свою позицию по каждому из вменяемых обвинений. Хулиганских действий мы не совершали и абсолютно непричастны к данному преступлению».