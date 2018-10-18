Братьям Кокориным и Мамаеву предъявлены обвинения
18 октября 2018, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]
Братьям Александру и Кириллу Кокориным и Павлу Мамаеву, а также еще одному соучастнику предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.
«Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в самое ближайшее время», — проинформировал президент адвокатского бюро Олег Попов.
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил: «Нам предъявлено обвинение в совершении трех преступлений: о двух эпизодах причинения побоев и совершении хулиганства. Мы высказали свою позицию по каждому из вменяемых обвинений. Хулиганских действий мы не совершали и абсолютно непричастны к данному преступлению».
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