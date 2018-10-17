У родителей стрелка из Керчи прошли обыски

Следственная группа провела обыски по месту жительства родителей студента, причастного к стрельбе и взрыву в колледже в Керчи. Правоохранители пытаются выяснить его мотивы. В Керчи завершили разминирование колледжа

Родители стрелка живут отдельно. Соседка отца Рослякова сообщила, что обыск в квартире мужчины проходил 3 часа, сообщает Daily Storm. Рослякова-старшего якобы вывели из квартиры в черной маске.

В Керчи еще нескольким адресам, связанным с преступником, проходят следственные мероприятия, сообщает РИА Новости.