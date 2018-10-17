Как студент из Керчи получил разрешение на ружье

Подозреваемый в массовом убийстве в колледже в Керчи студент 4 курса 18-летний Владислав Росляков легально получил разрешение на оружие, собрал все необходимые документы и обследовался у психиатра. СК: личность расстрелявшего людей в колледже в Керчи установлена

Разрешение на оружие было выдано молодому человеку около месяца назад. Сообщается, что перед этим его место жительства проверили на наличие необходимого места хранения оружия, передает РИА Новости.

Сегодня в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным сведениям, погибли до 19 человек, также сообщалось о 50 пострадавших. Владислав Росляков открыл стрельбу из ружья, а позже взорвал самодельное устройство в столовой техникума. Тело молодого человека нашли в библиотеке колледжа, он покончил с собой.







