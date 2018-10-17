СК: личность расстрелявшего людей в колледже в Керчи установлена
17 октября 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
Установлена личность молодого человека, который пришел сегодня в колледж в Керчи и расстрелял людей, заложив взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Предварительно, после расстрела людей Владислав покончил с собой. В колледже обнаружили его тело.
Как сообщили знакомые парня РЕН-ТВ, 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу в керченском колледже из-за неудачи в любви. Возможно, он искал свою девушку, чтобы устроить над ней расправу.
На данный момент известно о 17 погибших.
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