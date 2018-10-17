СК: личность расстрелявшего людей в колледже в Керчи установлена

Установлена личность молодого человека, который пришел сегодня в колледж в Керчи и расстрелял людей, заложив взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. СМИ: появилось фото подозреваемого, устроившего теракт в Керчи

Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Предварительно, после расстрела людей Владислав покончил с собой. В колледже обнаружили его тело.

Как сообщили знакомые парня РЕН-ТВ, 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу в керченском колледже из-за неудачи в любви. Возможно, он искал свою девушку, чтобы устроить над ней расправу.

На данный момент известно о 17 погибших.