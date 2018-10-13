Две собаки насмерть загрызли свою хозяйку в Подмосковье

Две собаки напали на свою хозяйку и насмерть загрызли ее в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Причины нападения собак неясны. Одной из собак был ее любимец мастиф, собаку-убийцу пока не усыпили.

Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах трагедии.

Женщина воспитывала бордоских догов больше 10 лет. Она участвовала в российских и международных выставках и являлась обладательницей многих наград.