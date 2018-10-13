Две собаки насмерть загрызли свою хозяйку в Подмосковье
13 октября 2018, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
Две собаки напали на свою хозяйку и насмерть загрызли ее в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Причины нападения собак неясны. Одной из собак был ее любимец мастиф, собаку-убийцу пока не усыпили.
Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах трагедии.
Женщина воспитывала бордоских догов больше 10 лет. Она участвовала в российских и международных выставках и являлась обладательницей многих наград.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес