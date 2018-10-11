Квартиру в Москве обокрали на 105 миллионов рублей

Полицейские задержали двух подозреваемых в краже 105 миллионов рублей из квартиры в центре Москвы. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Неизвестные, подобрав ключи, проникли в квартиру в Большом Власьевском переулке и совершили кражу денежных средств и личных вещей заявителя на сумму, превышающую 105 млн рублей.

По словам Титова, в настоящее время двух человек, подозреваемых в данной краже, задержали и заключили под стражу. По факту произошедшего возбуждено дело, сообщает ТАСС.