Квартиру в Москве обокрали на 105 миллионов рублей
11 октября 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
Полицейские задержали двух подозреваемых в краже 105 миллионов рублей из квартиры в центре Москвы. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
Неизвестные, подобрав ключи, проникли в квартиру в Большом Власьевском переулке и совершили кражу денежных средств и личных вещей заявителя на сумму, превышающую 105 млн рублей.
По словам Титова, в настоящее время двух человек, подозреваемых в данной краже, задержали и заключили под стражу. По факту произошедшего возбуждено дело, сообщает ТАСС.
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