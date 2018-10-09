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В Киеве появляются детские банды
9 октября 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
В центре украинской столицы, на улице Грушевского, где до избрания президентом был прописан Петр Порошенко, группа подростков из 50 человек напала на продуктовый магазин, ограбила и разгромила его. Это уже не первый случай детского налёта в Киеве.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на свидетельницу происшествия, подросткам было от 10 до 16 лет. Формально уголовное наказание им пока не грозит по возрасту, даже если бы их всех задержали. Но дело в том, что на сигнал о происшествии приехала одна машина охраны и ни одной полицейской. А между тем это центр города, где за углом расположена Верховная Рада, различные министерства и ведомства.
По данным же украинских СМИ, подобные происшествия с участием подростков уже фиксировались в Киеве, но в спальных районах. В центре города они отметились впервые.
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