В Саратове кто-то хорошо поживился на голодающих полицейских лошадях?

В Саратове управление СК РФ возбудило дело о мошенничестве из-за жестокого обращения с полицейскими лошадьми. Следователи заподозрили гражданских подрядчиков и субподрядчиков в неисполнении контрактных обязательств.

Выяснилось, что ежемесячно через командира кавалерийского взвода в бухгалтерию МВД предоставлялись недостоверные акты выполненных работ по уходу за служебными лошадьми. С июня по декабрь 2017 года на расчетный счет предпринимателя по госконтракту было перечислено свыше 270 тысяч рублей, в результате чего городскому УМВД причинен ущерб на эту сумму.

О том, что служебные лошади, которые содержатся на саратовском ипподроме, истощены и голодают, рассказали местные СМИ. За месяц умерли две лошади.