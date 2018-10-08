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В Саратове кто-то хорошо поживился на голодающих полицейских лошадях?
8 октября 2018, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Саратове управление СК РФ возбудило дело о мошенничестве из-за жестокого обращения с полицейскими лошадьми. Следователи заподозрили гражданских подрядчиков и субподрядчиков в неисполнении контрактных обязательств.
Выяснилось, что ежемесячно через командира кавалерийского взвода в бухгалтерию МВД предоставлялись недостоверные акты выполненных работ по уходу за служебными лошадьми. С июня по декабрь 2017 года на расчетный счет предпринимателя по госконтракту было перечислено свыше 270 тысяч рублей, в результате чего городскому УМВД причинен ущерб на эту сумму.
О том, что служебные лошади, которые содержатся на саратовском ипподроме, истощены и голодают, рассказали местные СМИ. За месяц умерли две лошади.
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