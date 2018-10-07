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В Москве задержали мужчин, с ножом угрожавших сотрудникам Росгвардии
7 октября 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Москвы сегодня днем сотрудники Росгвардии обезвредили и передали правоохранителям двух мужчин, которые мешали задержанию нарушителя ПДД. Один из них размахивал перед росгвардейцами ножом.
Инцидент произошел на улице Россолимо. Сотрудники Росгвардии блокировали автомобиль, за рулем которого был 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Водитель создавал аварийную ситуацию на дороге, лихо выписывая круги на проезжей части.
При попытке задержания водителя сотрудникам Росгвардии стали оказывать сопротивление двое молодых людей, в руках одного из которых был нож. Росгвардейцы несколько раз выстрелили. После этого они задержали и злоумышленников, и автомобилиста. Пострадавших нет.
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