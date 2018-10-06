Пенсионер, уехав в отпуск, остался без квартиры

Пенсионер из Петербурга оказался без 4-комнатной квартиры, пока находился в отпуске за границей. Мужчина обратился с заявлением в прокуратуру Кировского района города, сообщив, что стал жертвой мошенников.

В сентябре мужчина вернулся в Россию и запросил у коммунальщиков сведения о задолженности по платежам. В управляющей компании пенсионеру заявили, что он уже несколько месяцев не является владельцем квартиры. Его жилье от его имени продали в июле, а потом перепродали еще раз. Никаких документов мужчина не подписывал.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.