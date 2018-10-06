Пенсионер, уехав в отпуск, остался без квартиры
6 октября 2018, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
Пенсионер из Петербурга оказался без 4-комнатной квартиры, пока находился в отпуске за границей. Мужчина обратился с заявлением в прокуратуру Кировского района города, сообщив, что стал жертвой мошенников.
В сентябре мужчина вернулся в Россию и запросил у коммунальщиков сведения о задолженности по платежам. В управляющей компании пенсионеру заявили, что он уже несколько месяцев не является владельцем квартиры. Его жилье от его имени продали в июле, а потом перепродали еще раз. Никаких документов мужчина не подписывал.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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