В Москве ограблен салон красоты фигуристки Аделины Сотниковой‍

В Российской столице злоумышленники ограбили салон красоты, принадлежащий олимпийской чемпионке Сочи в одиночном фигурном катании Аделине Сотниковой. Фигуристка информацию об этом подтвердила.

Инцидент произошел вечером 3 октября. Установлено, что грабитель ворвался в салон, избил охранника и украл 40 флаконов лака для ногтей. После чего похититель скрылся.

Аделина Сотникова, которой не было в салоне в момент ЧП, надеется, что сотрудники полиции быстро поймают злоумышленника. По ее словам, все это "очень неприятно".