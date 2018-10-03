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Суд арестовал актера из «Глухаря» за совращение мальчика
3 октября 2018, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Кунцевского суда столицы Дарья Галкина заявила, что суд санкционировал арест актера Михаила Фатеева, которого задержали за интимную переписку с несовершеннолетним.
Его заключили под стражу, как минимум, до 30 ноября. Против него возбуждены уголовные дела по статьям 135 и 242 УК РФ - "Развратные действия" и "Распространение порнографических материалов".
На актера подали заявление родители 14-летнего подростка, с которым Фатеев познакомился в метро и обменялся телефонными номерами. Через какое-то время между Михаилом и мальчиком завязалась переписка.
После задержания актер признался, что он гей с 16 лет. Директор театра, где служит Фатеев, не верит в правдивость предъявленных обвинений и считает, что это все "наговоры".
Михаил Фатеев снимался в более чем 30 фильмах, в том числе "Марш Турецкого", "Диверсант" и "Глухарь".
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