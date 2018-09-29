Мужчина из-за места на парковке убил соседей

В ночь на субботу, 29 сентября, 56-летний житель итальянской провинции Лечче застрелил троих своих соседей, которые, как он утверждает, все время оставляли свои автомобили под его окнами.

По этому поводу конфликты между соседями возникали уже долгое время, но полицию к этим скандалам не привлекали. Тут, похоже, терпение итальянца иссякло.Мужчина застрелил из револьвера 36-летнего соседа, потом через какое-то время убил отца и тетю, а также тяжело ранил мать, она сейчас в больнице. Убийца сдался полиции добровольно после недолгих переговоров и полностью признал свою вину, когда его допрашивали.