В Новгороде главу Роспотребнадзора уличили во взятке мебелью
24 сентября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
СК РФ заподозрил руководителя Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолия Росоловского, арестованного по обвинению в коррупции, в получении еще одной взятки. Об этом сообщили в ведомстве.
В июне текущего года ему уже было предъявлено обвинение в получении взятки - в виде оказания дорогостоящих стоматологических услуг за счет фирмы на общую сумму 496 тысяч рублей.
Теперь же на него заведено еще одно уголовное дело. По версии следствия, за выдачу санитарно-эпидемиологического заключения Росоловский получил взятку в виде мебели на сумму порядка 70 тысяч рублей.
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