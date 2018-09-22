Как смогла выжить одна из жертв "петрозаводского маньяка"
22 сентября 2018, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]
За несколько дней до совершения убийств подозреваемый ранил ножом 15-летнюю девушку. Об этом сообщила журналистам мать пострадавшей, пришедшая на заседание в Петрозаводском городском суде.
Сначала задержанный душил девушку, а потом порезал ножом. в течение дня изверг держал жертву в своей комнате в общежитии. К вечеру ее нашли и вызвали скорую и полицию, передает ТАСС. Мать девушки удивляется, почему его сразу не взяли.
Суд в субботу заключил под стражу на два месяца жителя Петрозаводска, подозреваемого в убийствах. В полиции Петрозаводска началась проверка по факту неисполнения должностных полномочий, сообщает "Петрозаводск говорит".
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