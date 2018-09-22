За несколько дней до совершения убийств подозреваемый ранил ножом 15-летнюю девушку. Об этом сообщила журналистам мать пострадавшей, пришедшая на заседание в Петрозаводском городском суде.

Сначала задержанный душил девушку, а потом порезал ножом. в течение дня изверг держал жертву в своей комнате в общежитии. К вечеру ее нашли и вызвали скорую и полицию, передает ТАСС. Мать девушки удивляется, почему его сразу не взяли.

Суд в субботу заключил под стражу на два месяца жителя Петрозаводска, подозреваемого в убийствах. В полиции Петрозаводска началась проверка по факту неисполнения должностных полномочий, сообщает "Петрозаводск говорит".