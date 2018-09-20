Дело о похищении Авраама Руссо: арестован племянник Тельмана Исмаилова

Басманный суд Москвы арестовал сегодня Заура Марданова, племянника бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, по делу о похищении в 2004 году популярного певца Авраама Руссо.

В отношении Марданова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 ноября, передает ТАСС. Адвокаты будут обжаловать это судебное решение.

Вчера по этому же делу был арестован бывший водитель Исмаилова Владимир Гусаков. Как выяснило следствие, в преступлении участвовали не менее семи человек.

Авраам Руссо в 4:30 утра 17 сентября 2018 года подал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил о том, что в 2004 году его похитили в центре Москвы.