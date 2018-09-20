Воры грабят уже с цветами

Курьёзное ограбление произошло в Благовещенске. По данным пресс-службы МВД, в местное отделение полиции обратился хозяин квартиры на пятом этаже жилого дома, из которой было похищено 5 млн рублей.



На месте происшествия полицейские не нашли следов взлома. Но поквартирный опрос показал, что вероятный грабитель инсценировал любовное примирение и с цветами автокран его поднял к окнам пятого этажа.



В процессе расследования установили и водителя автокрана и свидетелей ограбления, которые действительно восприняли криминальное действие как романтический поступок и даже залюбовались вором. Проникнув в квартиру мошенник похитил 5 млн рублей и удалился.



На эти деньги были куплены три автомобиля, дорогостоящие телефоны и другие вещи, которые были арестованы в процессе следствия. Преступник получил 4 года лишения свободы в колонии общего режима.



