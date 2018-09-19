В Москве задержаны более 100 человек по делу о крупнейшей сети подпольных казино

В ходе спецоперации сотрудниками правоохранительных органов были задержаны свыше 100 человек. Пресечена деятельность 15 нелегальных игровых клубов и казино. В более 80 офисах и жилых помещениях прошли обыски.

Незаконным игорным бизнесом в Москве сообщество занималось под видом легальной деятельности букмекерской конторы «Панорама», работающей под вывесками «Грин Бет», «ЮнионБет» и «ВинЛайн». Финансовый оборот преступников исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц.

В нелегальной игровой сети поддерживалась строжайшая конспирация, руководителя знали немногие, сообщает СК. Существовала строгая иерархия, в которой роли соучастников были четко распределены.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.