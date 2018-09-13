Дело против предпринимателя, убившего грабителей в Татарстане, отменено

Прокуратура Татарстана отменила решение о возбуждении уголовного дела о превышении необходимой самообороны против предпринимателя из Бугульмы, убившего напавших на его дом воров. В Татарстане предприниматель убил двух грабителей, напавших на его дом

«По мнению прокуратуры, указанное решение о возбуждении уголовного дела является незаконным и подлежит отмене», – говорится в сообщении прокуратуры. Вооруженные воры создавали реальную угрозу для жизни бизнесмена, его жены и их друга. Бугульминский предприниматель действовал в условиях необходимой обороны, считает прокуратура.

Следственный комитет сегодня опубликовал видеозапись из дома пострадавшего. На ней видно, как двое злоумышленников в масках ведут связанного хозяина дома.