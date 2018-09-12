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//Криминал 13+

В Татарстане предприниматель убил двух грабителей, напавших на его дом

12 сентября 2018, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Татарстане предприниматель убил двух грабителей, напавших на его дом

Житель города Бугульма (Татарстан), обороняясь от разбойного нападения в своем доме, убил двух человек. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного при превышении пределов необходимой самообороны.

Двое грабителей в масках, проникнув сегодня утром в дом, связали хозяина дома, его супругу и их знакомого. Грабители требовали отдать им деньги, угрожая предметами, похожими на пистолеты. Предприниматель и его приятель смогли оказать сопротивление нападавшим, а хозяин в ходе драки схватил нож и нанес ворам несколько ранений. У преступников был подельник, который ожидал их около автомобиля. Он смог скрыться, однако позднее был задержан полицейскими.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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//Общество

Две трети россиян готовы переехать ради работы

Две трети россиян готовы переехать ради работы

Две трети жителей России готовы сменить место жительства ради трудоустройства, рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов. При этом они согласны переехать в другой регион.

//В мире

Лавров объяснил, как в сознание американцев внедрили образ "России-злодейки"

Лавров объяснил, как в сознание американцев внедрили образ "России-злодейки"

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как американскому обществу внедрили в сознание идею о "России-злодейке". Речь идет о деле экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

//В мире

Абэ прокомментировал путь к мирному договору

Абэ прокомментировал путь к мирному договору

Совместная хозяйственная деятельность на южных Курилах является путем к заключению мирного договора между Японией и Россией. Такое заявление сделал японский премьер Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

В Госдуме предостерегли Киев от провокаций в Азовском море

В Госдуме предостерегли Киев от провокаций в Азовском море

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предостерег Украину от провокаций в Азовском море. Политик отметил, что в противном случае украинские военные корабли станут экспонатами в Крыму.

//Политика

Пентагон усилит военное присутствие в Греции из-за Турции

Пентагон усилит военное присутствие в Греции из-за Турции

США интересуются размещением новых военных баз в Греции из-за Турции. В частности, речь идет об использовании военно-воздушных и военно-морских баз на греческой территории.

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//Общество

Ракетный удар Киева по отравившему воздух заводу в Крыму спрогнозировали в сети

Ракетный удар Киева по отравившему воздух заводу в Крыму спрогнозировали в сети

Между Украиной и Российской Федерацией назревает военный конфликт из-за завода «Крымский титан», который отравил воздух на севере полуострова. Об этом говорится в материале, опубликованном в блогосфере.

//Общество

Ученые: Электронные сигареты вызывают рак легких

Ученые: Электронные сигареты вызывают рак легких

Американские ученые выяснили, что курение электронных сигарет может вызвать рак рак легких, потому что большинство провоцирующих болезнь химических соединений остаются именно в этом органе.

//Шоу-бизнес

"Уж пошумели так пошумели", Киркоров показал как снимался скандальный клип

"Уж пошумели так пошумели", Киркоров показал как снимался скандальный клип

На своей странице в социальной сети Филипп Киркоров опубликовал видео со съемочной площадки скандального клипа на песню «Ибица». Три съемочных дня были настоящим испытанием для артистов.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал видео с читающей стихи дочкой

Максим Галкин опубликовал видео с читающей стихи дочкой

Максим Галкин в этот раз показал, как дочурка Лиза читает стихи. Малышка сначала немного запуталась, зато потом уверенно продекламировала стихотворение про твердый знак, строя забавные рожицы.

//Шоу-бизнес

Большие перемены в «ВИА Гре», место Кожевниковой займет конкурсанта из «Голоса»

Большие перемены в «ВИА Гре», место Кожевниковой займет конкурсанта из «Голоса»

Группу «ВИА Гра» ждут большие перемены. От строго девчачьего состава на сцене не остается почти никого, а вот как впишутся в коллектив новые участницы и сработаются ли с Меладзе, пока не известно.

//Криминал

В Татарстане предприниматель убил двух грабителей, напавших на его дом

В Татарстане предприниматель убил двух грабителей, напавших на его дом

Житель города Бугульма (Татарстан), обороняясь от разбойного нападения в своем доме, убил двух человек. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного при превышении пределов необходимой самообороны.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Раскрыт американский план на случай Судного дня

Раскрыт американский план на случай Судного дня

Любопытная информация приходит из-за океана: американские богачи у скупают недвижимость и строят бункеры в Новой Зеландии. Там они надеются выжить в случае ядерной войны. Как утверждает информационное агентство Bloomberg, наблюдается настоящий бум по скупке новозеландской недвижимости

//Говорят, что...

Зерно падает, овощи растут

Зерно падает, овощи растут

Статистические данные Минсельхоза показывают, что урожай зерна в этом году будет ниже прошлогоднего рекорда. Однако сельхозпроизводителям есть чем гордиться. В этом сезоне вырастет урожай картофеля, тепличных помидоров, огурцов.  Валовой сбор тепличных овощей составил 684, 4 тыс. тонн.

//Говорят, что...

Армия осталась без минтая

Армия осталась без минтая

Странная бюрократическая коллизия сложилась с поставками в российскую армию популярных рыб: минтая и наваги. Из-за некорректной формулировки в нормативных документах они не попадают в рацион российских военнослужащих. Хотя минтай долгие годы занимает 1-е место в уловах российских рыбаков

//Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Наталья Медведева ждет второго ребенка

Звезда Comedy Woman Наталья Медведева ждет второго ребенка

Наталия Медведева, одна из звезд Comedy Woman, ждет второго ребенка. По информации СМИ, 33-летняя актриса находится на восьмом месяце беременности. Наталия скрывала первую беременность, и о второй она говорить не спешит.

//Говорят, что...

В Польше растут пророссийские настроения

В Польше растут пророссийские настроения

Польские русофобы очень встревожены – несмотря на антироссийскую пропаганду, в стране всё больше людей, которые выступают в защиту Москвы. Среди них есть даже чиновники, чего ещё недавно даже невозможно было представить. Не так давно польский сенатор Мачей Грубский даже похвалил Путина

//Здоровье

Глаза нуждаются в отдыхе

Глаза нуждаются в отдыхе

«Берегите глаза!» – часто повторяют офтальмологи своим пациентам. Банальная истина, но в ней глубокий смысл. Пренебрежительное отношение к глазам чревато ухудшением зрения и серьёзными последствиями. Словом, глаза – очень чувствительный и легкоранимый орган, требующий правильного ухода.

//Здоровье

Отчего я отекаю?

Отчего я отекаю?

С мешками под глазами, одутловатым лицом, отёкшими ногами сталкиваются многие. Люди не понимают, что причиной этого могут быть серьёзные сбои в организме. Одна из частых причин – нарушение деятельности клапанного аппарата вен. Из-за этого кровь, застоявшись, скапливается в нижних конечностях.

//Общество

Министр спорта Чувашии умер в возрасте 47 лет

Министр спорта Чувашии умер в возрасте 47 лет

Министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков скончался в 47 лет. На сайте министерства, которое он возглавлял, появилась информация о том, что Шелтуков умер после тяжелой болезни.

//Новости СМИ2

//Общество

Первый среди равных

Первый среди равных

Первому советскому музыкальному продюсеру-миллионеру, отцу современного шоу-бизнеса, основателю группы «Ласковый май», племяннику генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва, главному мистификатору СССР и крёстному отцу серого кардинала 90-х Бориса Березовского Андрею Разину исполняется 55 лет.

//Шпионаж

Секреты киберразведки

Секреты киберразведки

Кампания клеветы обрушивается на военную разведку России. Вслед за обвинением мнимых агентов Главного управления ГШ РФ в отравлении Скрипалей теперь на Западе открыто грозят уголовным преследованием 12 офицерам российской армии за хакерские атаки. Чем вызван шквал нападок на разведку?

//Общество

"Она принимала запрещенные вещества", рассказал сын парализованной чемпионки

"Она принимала запрещенные вещества", рассказал сын парализованной чемпионки

Она была Чемпионкой ССР по батутному спорту и открывала Олимпийские игры в 1980 году. Теперь же она просит милостыню на улице и влачит нищенское существование, без какой-либо надежды на лучшее.

//Спорт

Один Хабиб, и ты погиб

Один Хабиб, и ты погиб

Произошла невероятная история, когда спорт схлестнулся с шоу-бизнесом, причём обе стороны жёстко поругались. И участвовали в этом звёзды первой величины! Всё началось с того, что чемпион по боям без правил Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену концерта Егора Крида в Махачкале.

//Спорт

«Медведева, иди рожать!»

«Медведева, иди рожать!»

Две сильнейшие фигуристки мира Медведева и Загитова пересеклись на контрольных прокатах в Москве. Этой встречи на льду ждали с того февраля, когда Алина отобрала олимпийское золото у Евгении. Тогда, в олимпийском Пхёнчхане, уже после финалов довелось взять интервью у Евгении Медведевой

//Спорт

В ЦСКА вообще не шутят

В ЦСКА вообще не шутят

Звёздный защитник НХЛ и сборной России Никита Зайцев дал большое интервью, перед тем как улететь в Северную Америку, где он начнёт готовиться к новому сезону в составе «Торонто Мэйпл Лифс». О том, какую музыку слушает Никита Зайцев, сколько у него автомобилей и как он тратит деньги читайте в "АН"

//Новости Redtram

//Спорт

«Спартак» взорвал трансферную бомбу. Или хлопушку?

«Спартак» взорвал трансферную бомбу. Или хлопушку?

Не успел закрыться футбольный рынок, как вдогонку грянула главная сенсация: к нам едет Джон Терри! Тот самый. В «Спартак». 1 ноября 2004 г. в московской гостинице «Балчуг» игроки «Челси», прилетевшие на матч Лиги чемпионов с ЦСКА, коротали время в холле. Кто-то предложил прогуляться

//Спорт

Турецкий ад и пивной рай

Турецкий ад и пивной рай

Скоро стартует главный клубный европейский футбольный турнир – Лига чемпионов. Первыми соперниками «Локомотива» и ЦСКА станут команды, о встречах с которыми им есть что вспомнить. Надпись «Добро пожаловать в ад!» на стадионе Стамбула футболистов «Локомотива» в 2002 г. не испугала.

//Общество

Галина Золина покинула пост ректора Тимирязевской академии

Галина Золина покинула пост ректора Тимирязевской академии

Пресс-служба Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева - МСХА сообщила, что Галина Золина покинула пост ректора, перейдя на другую работу. Золина была назначена ректором академии в 2016 году.

//Спорт

«Кайфанули». Понравилось. Продолжаем

«Кайфанули». Понравилось. Продолжаем

Новую жизнь после чемпионата мира сборная России начала с двух побед. На старте Лиги наций УЕФА в гостях обыграна Турция (2:1), а следом в товарищеском матче в Ростове-на-Дону – Чехия (5:1). И не припомнить, когда сборная так начинала сезон. Дело даже не в результатах как таковых.

//Общество

Инферно красное и белое

Инферно красное и белое

Книга Анатолия Терещенко «Разлом. Белый и красный террор», написанная в канун столетия революции и Гражданской войны, – это попытка осмыслить причины и последствия катастрофы, которая уничтожила огромное количество людей, разделившихся на «наших» и «ваших».

//Общество

В ДНР вышли на след фигуранта дела об убийстве Захарченко

В ДНР вышли на след фигуранта дела об убийстве Захарченко

Сыщики донецкой полиции объявили розыск мужчины, который был в кафе «Сепар» незадолго до теракта, в котором погиб глава республики Александр Захарченко.

//Происшествия

Девушка чудом выжила после падения из окна многоэтажки в Петербурге

Девушка чудом выжила после падения из окна многоэтажки в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга с большой высоты упала девушка. По словам очевидцев происшествия, на проспекте Луначарского девушка выпала из окна с 7 или 8 этажа. Медики зафиксировали у нее тяжелые травмы.

//Общество

Вся Россия в Керчи

Вся Россия в Керчи

В Крыму завершились самые крупные в России юношеские соревнования по самбо. Всероссийский турнир «Кубок двух морей», который традиционно поддерживают «АН». Турнир собрал 830 участников, и не только из нашей страны. Это рекорд. Теперь соревнованиям можно присвоить статус международного.

//Общество

Новая попытка разгадать загадку старения человека

Новая попытка разгадать загадку старения человека

Экспедиция… Загадочное слово, за которым может быть фонтан открытий, а может – и ничего особенного. У нас – первый вариант. Друг редакции – названный два года назад «Человеком года» врач Равиль МИРХАЙДАРОВ отправился на Тибет, чтобы оказаться как можно ближе к загадочной горе Кайлас.

//Общество

Кто поёт на собачьих свадьбах

Кто поёт на собачьих свадьбах

Стася МИЛОСЛАВСКАЯ родилась в Москве. Училась у Евгения Писарева в Школе-студии МХАТ. Стала известной после роли Кати Королёвой в сериале «Дом фарфора», где её партнёром был Анатолий Белый. Зрители знают и другие работы Стаси в таких фильмах и сериалах, как «Коробка», «Красные браслеты»

//Происшествия

В Подольске ребенок погиб, выпав с девятого этажа

В Подольске ребенок погиб, выпав с девятого этажа

В Подольске Московской области произошло трагическое происшествие. Девятилетний ребенок погиб, упав с девятого этажа. Скорая помощь приехала быстро, но медики не смогли спасти ребенка.

//Общество

Венеция-2018: Новые игроки, старые песни

Венеция-2018: Новые игроки, старые песни

В Каннах, решившихся показать фильм компании Netfliх, владеющей платформами с 10 млн подписчиков, в своё время был скандал, и ассоциация кинопродюсеров напомнила дирекции, что согласно регламенту фестиваля в его программы могут включаться только фильмы, предназначенные для кинопроката.

//Культура

В Большой драматический явился призрак коммунизма

В Большой драматический явился призрак коммунизма

Большой драматический театр имени Товстоногова открыл юбилейный – сотый сезон премьерой спектакля «Слава» по пьесе советского драматурга Виктора Гусева в постановке известного режиссёра-провокатора Константина Богомолова. Режиссёр избрал идеальную для петербургской публики форму эпатажа

//Город М

Wi-Fi везде доступен

Wi-Fi везде доступен

Наличие бесплатного Wi‑Fi в общественных местах – обязательный атрибут мегаполиса, как развитие городского пространства с учётом запросов пешеходов и т.д. Вещь не первой необходимости, но серьёзно упрощает жизнь. Столичные власти планируют обновить на Кольцевой линии радиооборудование

//Культура

Кто вселился в призрак Джуны?

Кто вселился в призрак Джуны?

В 2011 г. С. Собянин говорил на встрече с руководителями частных клиник: "Мы не можем не учитывать развитие частного сегмента здравоохранения. Мы хотим, чтобы оно гармонично вписывалось в нашу программу". Вот конкретные примеры работы тех, кто должен выполнять поручение руководителя

//Культура

Что-то с памятью моей стало

Что-то с памятью моей стало

Вы когда-нибудь теряли пульт от телевизора? Пытались мучительно вспомнить имя артиста из любимого фильма? Забывали слова песни, которую так уверенно начали петь? Если да, то эта книга для вас. Наше время облегчило человеческую жизнь. Жить стало легче. Но за всё надо платить.

//Общество

Зюганов против Яблокова

Зюганов против Яблокова

«АН» продолжают публикацию цикла статей, посвящённых цепочке научных открытий доктора биологических наук Валерия Зюганова, которая привела его к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс». В предыдущем номере мы начали рассказывать о истории научного конфликта Алексея Яблокова с В. Зюгановым

//Политика

Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

//Общество

Неизвестные разгромили выставку художника Слонова и облили краской его работы

Неизвестные разгромили выставку художника Слонова и облили краской его работы

Четверо неизвестных устроили погром в галерее на «Винзаводе».Им не пришлось по вкусу творчество красноярского художника Василия Слонова, ониони сломали часть экспонатов, а несколько картин облили краской.

//Армия

Когда начнётся «Рассвет Идлиба»?

Когда начнётся «Рассвет Идлиба»?

Как сообщают сирийские источники, давно ожидаемая операция по освобождению от исламистских террористических формирований территорий в Северной Латакии, западном Алеппо, Северной Хаме и провинции Идлиб получила название «Рассвет Идлиба». Но этому рассвету пытаются не дать начаться США

//Общество

Трофеи из Красной книги

Трофеи из Красной книги

Стартовавший в августе охотничий сезон уже принёс серию «браконьерских» скандалов. Главное отличие от прошлых лет – тут не знаешь, кому сочувствовать. С одной стороны, в интересах «охотничьего лобби» существенно поредела Красная книга, а на высокопоставленных охотников нет управы.

//Экономика

Три причины народной бедности

Три причины народной бедности

Правительство опять водит нас с ценами за нос. Подорожание всего и вся десятилетиями было самой горячей темой в экономике. Ещё бы не переживать, когда при дикой инфляции видишь, как беднеешь на глазах. В последние пару лет проблема, казалось, отступила. Но, похоже, понеслось по новой.

//В мире

ЮНЕСКО может лишить центр Праги статуса объекта культурного наследия

ЮНЕСКО может лишить центр Праги статуса объекта культурного наследия

ЮНЕСКО потребовала от городских властей чешской столицы пересмотреть планы по строительству высотных домов, которые могут нарушить архитектурный ансамбль центра города. Сделать это надо до 1 декабря 2019 года.

//Экономика

Социальные инвестиции ММК за полгода превысили 1, 1 млрд рублей

Социальные инвестиции ММК за полгода превысили 1, 1 млрд рублей

Группа компаний ММК за 6 месяцев 2018 года направила на социальную поддержку и благотворительность более 1, 1 млрд руб, что почти на 10% выше аналогичного показателя годом ранее. Достижения Магнитки в сфере корпоративной социальной ответственности отмечены международными экспертами.

//Культура

Что за жизнь у белой суки?

Что за жизнь у белой суки?

В России вышла книга, которую критики и любители отечественной словесности расценивают как событие долгожданное. Роман Дмитрия Лиханова «Bianca. Жизнь белой суки» по своей пронзительности и теплоте можно поставить в один ряд с такими лучшими образцами классической русской литературы

//Экономика

Страна, порванная на лоскуты

Страна, порванная на лоскуты

Судя по крайне скупой информации, доносящейся из-за зубчатых стен Кремля, российское политическое руководство, вдохновлённое победами в Сирии, планирует расширить влияние на Ближнем Востоке. В Москву регулярно наведываются высокопоставленные маршалы из ливийской национальной армии.

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