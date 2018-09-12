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В Татарстане предприниматель убил двух грабителей, напавших на его дом
12 сентября 2018, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]
Житель города Бугульма (Татарстан), обороняясь от разбойного нападения в своем доме, убил двух человек. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного при превышении пределов необходимой самообороны.
Двое грабителей в масках, проникнув сегодня утром в дом, связали хозяина дома, его супругу и их знакомого. Грабители требовали отдать им деньги, угрожая предметами, похожими на пистолеты. Предприниматель и его приятель смогли оказать сопротивление нападавшим, а хозяин в ходе драки схватил нож и нанес ворам несколько ранений. У преступников был подельник, который ожидал их около автомобиля. Он смог скрыться, однако позднее был задержан полицейскими.
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