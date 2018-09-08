СК РФ возбудил уголовное дело по факту пыток заключенных в Керчи
8 сентября 2018, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после поступивших в ведомство обращений заключенных колонии № 2 в Керчи, в которых сообщалось об избиениях со стороны персонала.
Об этом говорится в письме СК РФ, копия которого размещена в на сайте правозащитного проекта "Гулаг-инфо". Дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий".
Напомним, "Гулаг-инфо" сообщил о массовых избиениях в керченской колонии №2 в конце июля. Тогда к правозащитникам поступило более 70 обращений.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес