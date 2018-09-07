Крымские автоинспекторы обезвредили главаря банды с помощью боевого самбо
7 сентября 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Сотрудники крымской ГИБДД задержали одного из лидеров преступной группировки, которая похищала товары, перевозимые контейнерными вагонами на территории Тверской области и соседних регионов Центрального федерального округа. Об этом пишет издание «Аргументы недели – Крым».
Находящийся в розыске злоумышленник проводил время на территории полуострова. Стражи порядка обнаружили машину мужчины, на которой он передвигался в направлении материковой части России. Инспекторам ДПС была поставлена задача перехватить подозреваемого.
Дорожные полицейские под видом обычной проверки на дороге остановили автомобиль и, воспользовавшись тем, что водитель отвлекся на перебирание документов в сумке, задержали его возле транспортного средства. Преступник начал оказывать сопротивление и хотел скрыться. Инспекторы испортили его планы, применив приемы боевого самбо.
Задержанного передали коллегам из Тверской области. Отличившихся сотрудников ГИБДД поощрили за проявленный ими профессионализм.
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