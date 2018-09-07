Бизнес в Крыму - афера по-московски

Вообще ничем новым я вас тут не удивлю, кроме как фактом, что в цепочке фигурирует аж федеральное министерство культуры. Афера это или нет – непонятно. Но ситуация по ощущениям подозрительная и уж точно реально неприятная. А рассказал нам ее крымский предприниматель Антон ЗАВОДИЛЕНКО, на себе испытавший «радости» получения подряда от высоких государственных структур, пишут "Аргументы недели-Крым".

«Да, конечно, подряду этому я был рад. Еще бы! В украинские времена такие крупные контракты нам и не снились! Тем более, что подрядчики – госструктуры, где, как мне казалось тогда, все прозрачно и честно», – рассказал Антон.

В 2015 Антона ЗАВОДИЛЕНКО известного крупного автоперевозчика, работающего под брендом «Пилот АВ», находит некто Руслан КУРБАТОВ и предлагает крупный подряд по оказанию услуг доставки артистов и реквизита московских театров в гастрольных турах по стране.

«2015-ый и 2016-ый и мы отработали качественно и оплаты были сделаны все своевременно. – вспоминает ЗАВОДИЛЕНКО. – КУРБАТОВ называл тех, кто будет платить, мы с ними заключали договора и работали».

Тогда крымчанина не смущало ни то, кто такой, ни в каких документах не фигурирующий КУРБАТОВ, ни почему платежи идут из разных мест. И лишь в конце 2017 года недополучив более шести миллионов рублей, ЗАВОДИЛЕНКО начал во всем этом разбираться. И выяснил, что КУРБАТОВ – чиновник в ранге заместителя федерального центра поддержки гастрольной деятельности и центр этот по организационной форме есть федеральное государственное бюджетное учреждение культуры (ФГБУ), то есть ФГБУ это минкультуры России учредило и ему же оно и подчиняется. Учредило зачем? Правильно – для эффективного распределения выделяемых на гастроли средств, исчисляемых сотнями миллионов рублей.

«Конечно подозрительно, когда по распоряжению чиновника частные фирмы, выигравшие тендер на доставку артистов и реквизита, покорно заключают договора с субподрядчиком, которого он называет», – рассуждает ЗАВОДИЛЕНКО и предполагает, что и «Вояж», и «Столица» с которыми он работал несколько лет, это эдакие финансовые прокладки в цепочке раскладывания государственных денег по частным карманам.

«Акулы конечно в этом бизнесе это «Вояж» и «Промоушн Трейд». В них и застряли наши почти шесть с половиной миллионов рублей. – говорит пострадавший. – Они, то ли что-то с КУРБАТОВЫМ не поделили, то ли он их кинул или подставил – не знаю, но в один миг они отказались визировать ими же присланные нам договора. То есть конкурсы у ФГБУ на перевозку выиграли «Вояж» и «Промоушн» и деньги на это получили, а мы, под гарантии КУРБАТОВА работу выполнили и вдруг остались у разбитого корыта».

Юристы утверждают, что, учитывая имеющиеся документы позиция «Пилот АВ» выигрышная хотя и долгосрочная. И ЗАВОДИЛЕНКО пойдет в суд. И в ходе этих разбирательств выяснятся и другие хитросплетения гастрольной сферы федерального государственного бюджетного учреждения «Центр поддержки гастрольной деятельности», а также, кто там кому и какую поддержку оказывал.