В Оренбурге дочь на глазах у прохожих заколола свою мать
6 сентября 2018, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]
Региональный следственный комитет расследует уголовное дело по факту убийства пенсионерки в Оренбурге. Трагедия произошла в одном из дворов на улице Чкалова. На пожилую женщину с ножом напала дочь.
По имеющейся информации, убили 61-летнюю женщину. Следственный комитет задержал подозреваемую в совершении этого преступления. Ею оказалась 35-летняя дочь погибшей.
По данным следствия, обвиняемая во время ссоры ударила свою мать ножом. После женщина выбросила нож в шахту лифта. Полицейским задержанная заявила, что не хотела убивать маму.
Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. Свидетелем трагедии стала родственница обеих женщин. Что именно привело к смертельной ссоре, предстоит выяснить следователям.
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