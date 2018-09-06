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В Оренбурге дочь на глазах у прохожих заколола свою мать

6 сентября 2018, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Оренбурге дочь на глазах у прохожих заколола свою мать

Региональный следственный комитет расследует уголовное дело по факту убийства пенсионерки в Оренбурге. Трагедия произошла в одном из дворов на улице Чкалова. На пожилую женщину с ножом напала дочь.

По имеющейся информации, убили 61-летнюю женщину. Следственный комитет задержал подозреваемую в совершении этого преступления. Ею оказалась 35-летняя дочь погибшей.

По данным следствия, обвиняемая во время ссоры ударила свою мать ножом. После женщина выбросила нож в шахту лифта. Полицейским задержанная заявила, что не хотела убивать маму.

Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. Свидетелем трагедии стала родственница обеих женщин. Что именно привело к смертельной ссоре, предстоит выяснить следователям.

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