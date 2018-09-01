План «Перехват» ввели в Москве после стрельбы в автосалоне

Полиция объявила план "Перехват" после того, как неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета в автосалоне на западе Москвы. В столице ищут стрелка на Infinity.

На улице Академика Анохина между двумя мужчинами произошла ссора, один другому нанес ранения, предположительно, из травматического оружия. Как пишут СМИ, заказчику якобы не понравилось качество выполненных работ. На месте происшествия работают оперативники и медики.