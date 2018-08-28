В Москве 18 человек задержаны после дорожного конфликта со стрельбой
28 августа 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы задержали 18 участников дорожного конфликта со стрельбой в Москве, еще три человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Сообщение о дорожном конфликте поступило в 9 вечера 27 августа. Позвонившие в полицию рассказали о стрельбе у дома №18 по улице Булатниковская, передает РБК.
Прибывший на место наряд сотрудников полиции установил, что стрельба вызвана произошедшим дорожным конфликтом. Несколькими участниками были получены серьезные травмы.
Задержанные были доставлены в полицейский участок. В настоящее время правоохранителями по факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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