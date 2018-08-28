В Москве 18 человек задержаны после дорожного конфликта со стрельбой

Правоохранительные органы задержали 18 участников дорожного конфликта со стрельбой в Москве, еще три человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Сообщение о дорожном конфликте поступило в 9 вечера 27 августа. Позвонившие в полицию рассказали о стрельбе у дома №18 по улице Булатниковская, передает РБК.

Прибывший на место наряд сотрудников полиции установил, что стрельба вызвана произошедшим дорожным конфликтом. Несколькими участниками были получены серьезные травмы.

Задержанные были доставлены в полицейский участок. В настоящее время правоохранителями по факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.