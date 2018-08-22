В Берлине по подозрению в подготовке теракта задержан россиянин

В столице Германии по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатых средств задержали 31-летнего гражданина России. Об этом сегодня сообщили в генеральной прокуратуре ФРГ.

"Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании гражданина России Магомеда-Али С.", - значится в сообщении.

Мужчина подозревается в подготовке преступления с использованием взрывчатки. Также сообщается, что гражданин РФ действовал "в паре" с задержанным во Франции Клементом Б.

"В ходе расследования, идущего во Франции, возникли подозрения против Магомеда-Али С., которые и привели к сегодняшнему аресту", - уточнили в генпрокуратуре.

По месту проживания задержанных правоохранительными органами были проведены обыски, однако обнаружить непосредственно взрывчатку полицейским так и не удалось.