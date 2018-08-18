Главу ФОМС Дагестана подозревают в финансовом мошенничестве

Главу дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова подозревают в создании преступной банды, а также в совершении преступных финансовых манипуляций.

Как предполагает следствие, в 2010 году Сулейманов сформировал преступное сообщество, в которое вошли сотрудники ОМС и других структур. Отмечается, что Сулейманова и других членов "банды" подозревают в перечислении денежных средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги.

Сулейманов и его преступные сообщники подозревается в хищении 210 миллионов рублей. Следственным комитетом в отношении чиновника возбуждено уголовное дело на основании материалов, предоставленных прокуратурой, УФСБ и МВД республики. Об этом сообщается на сайте СК РФ.