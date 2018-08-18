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Главу ФОМС Дагестана подозревают в финансовом мошенничестве
18 августа 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Главу дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова подозревают в создании преступной банды, а также в совершении преступных финансовых манипуляций.
Как предполагает следствие, в 2010 году Сулейманов сформировал преступное сообщество, в которое вошли сотрудники ОМС и других структур. Отмечается, что Сулейманова и других членов "банды" подозревают в перечислении денежных средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги.
Сулейманов и его преступные сообщники подозревается в хищении 210 миллионов рублей. Следственным комитетом в отношении чиновника возбуждено уголовное дело на основании материалов, предоставленных прокуратурой, УФСБ и МВД республики. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
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