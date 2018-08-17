Житель белорусской деревни открыл огонь по милиционерам

Житель деревни Бобровичи в Белоруссии убил сотрудника милиции и ранил еще одного. Он открыл стрельбу из ружья в тот момент, когда участковые пришли к нему во двор. Стрелок забаррикадировался в доме.

Ни на какие переговоры мужчина не шел, он угрожал продолжить стрелять. Как недавно сообщили в МВД Белоруссии, спецоперация завершилась, стрелок задержан, с ним сейчас работают следователи, выясняются мотивы преступления. Раненый сотрудник милиции госпитализирован.