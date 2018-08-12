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В КНДР японца арестовали за съемку военных объектов

12 августа 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

В КНДР японца арестовали за съемку военных объектов

Гражданин Японии, который на минувшей неделе был арестован в КНДР, предположительно, был задержан за видеосъемку военных объектов. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает агентство Киодо.

По словам собеседников агентства, мужчина предположительно въехал в КНДР в составе туристической группы. Поездка, как сообщается, была организована некой иностранной туристической компанией.

По данным японских властей, задержанному 39 лет, в настоящий момент он проживает в центральной префектуре Сига, а ранее работал оператором. Возможно, мужчину арестовали за видеосъемку военных объектов. 

"Он заснял военный объект в портовом городе Нампхо в западной части Северной Кореи", - приводит слова источников издание.

На текущий момент устанавливаются обстоятельства и подробности инцидента. Сообщается также, что японские дипломаты работают через посольство в Пекине, так как между Токио и Пхеньяном не установлены дипломатические отношения.

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