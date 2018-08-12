Вор ранил двух полицейских в Москве
12 августа 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Поздним субботним вечером в полицию поступило сообщение о нападении на продовольственный магазин на Волгоградском проспекте. В помещение ворвался, размахивая оружием, мужчина и потребовал выручку.
Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции пытались задержать грабителя, но он так просто сдаваться не стал. Полицейские получили колото-резанные ранения, правоохранителям пришлось применить табельное оружие.
В больнице сейчас находятся два полицейских и горе-вор.
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