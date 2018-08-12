Вор ранил двух полицейских в Москве

Поздним субботним вечером в полицию поступило сообщение о нападении на продовольственный магазин на Волгоградском проспекте. В помещение ворвался, размахивая оружием, мужчина и потребовал выручку.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции пытались задержать грабителя, но он так просто сдаваться не стал. Полицейские получили колото-резанные ранения, правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

В больнице сейчас находятся два полицейских и горе-вор.