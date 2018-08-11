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Предшественника Аксенова ограбили на 10 миллионов
11 августа 2018, 18:16 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Франчук минувшей ночью стал жертвой разбойного нападения. Преступники ворвались в его дом, связали, избили и вскрыли три сейфа, сообщает издание «Аргументы недели - Крым».
«Я лег спать около часа ночи, уснул. Примерно около двух часов ночи ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй – ноги, а третий бил по голове, по ногам. Потом на тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился», – цитирует Франчука агентство КИА.
По рассказам экс-чиновника, преступники оставили его в доме связанным. Около 9:00 пострадавшего обнаружил пришедший на работу водитель. Франчук сообщил, что уже написал заявление в полицию. У него похитили более 10 миллионов рублей и золотые изделия.
Официальной информации о произошедшем в доме бывшего главы республиканского правительства пока не поступало.
Франчук, напомним, занимал должность премьер-министра Крыма в 1994-1996 и 1997-1998 годах. Кроме того, он избирался народным депутатом Украины. До 2007 года являлся председателем наблюдательного совета АО «Крымгаз».
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