Двое экс-полицейских столичного метро получили срок
11 августа 2018, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
Двое бывших полицейских столичного метрополитена осуждены за незаконное задержание. Согласно решению суда, они получили 3 года 6 месяцев и 3 года 9 месяцев колонии общего режима. Свою вину мужчины признали.
Об этом сообщает сегодня пресс-служба московской прокуратуры. В августе 2016 года сотрудники полиции у входа станции метро «Таганская» задержали прохожего с применением физической силы. Поводом послужило замечание мужчины, сделанное в адрес их коллеги, о недопустимости курения в общественных местах.
Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий с применением насилия. Помимо срока, согласно решению суда, экс-полицейские лишены права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.
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