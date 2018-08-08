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В парке Москвы нашли чемодан с человеческим телом
8 августа 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
На юго-западе Москвы в Воронцовском парке был обнаружен чемодан с человеческим телом. Его нашли местные жители недалеко от детской площадки. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Предварительно, на теле есть следы насилия, но более детальная информация появится после проведения судебно-медицинской экспертизы. Эксперты в настоящий момент исследуют парк, пытаясь разобраться в деталях инцидента.
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