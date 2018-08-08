В парке Москвы нашли чемодан с человеческим телом

На юго-западе Москвы в Воронцовском парке был обнаружен чемодан с человеческим телом. Его нашли местные жители недалеко от детской площадки. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Предварительно, на теле есть следы насилия, но более детальная информация появится после проведения судебно-медицинской экспертизы. Эксперты в настоящий момент исследуют парк, пытаясь разобраться в деталях инцидента.