Экс-депутата Госдумы обвинили в трех убийствах на Кипре

Бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко, который ранее был осужден за организацию убийства Галины Старовойтовой, Следственный комитет РФ предъявил обвинение в организации убийства трех человек на Кипре.

Предприниматель Вячеслав Шевченко, его партнер по бизнесу Юрий Зорин и их переводчица были убиты в 2004 году на вилле в пригороде Пафоса. Мотивом, считает следствие, послужил отказ предпринимателя Шевченко выплатить бывшему народному избраннику ежемесячную дань за покровительство в 50 тысяч долларов.

По словам защитника Глущенко, какие-либо доказательства по этому делу отсутствуют. Михаил Глущенко не признает вины в инкриминируемом ему деянии, утверждая, что ему это убийство было невыгодно, пишет "Коммерсантъ".