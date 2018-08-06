Экс-депутата Госдумы обвинили в трех убийствах на Кипре
6 августа 2018, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко, который ранее был осужден за организацию убийства Галины Старовойтовой, Следственный комитет РФ предъявил обвинение в организации убийства трех человек на Кипре.
Предприниматель Вячеслав Шевченко, его партнер по бизнесу Юрий Зорин и их переводчица были убиты в 2004 году на вилле в пригороде Пафоса. Мотивом, считает следствие, послужил отказ предпринимателя Шевченко выплатить бывшему народному избраннику ежемесячную дань за покровительство в 50 тысяч долларов.
По словам защитника Глущенко, какие-либо доказательства по этому делу отсутствуют. Михаил Глущенко не признает вины в инкриминируемом ему деянии, утверждая, что ему это убийство было невыгодно, пишет "Коммерсантъ".
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