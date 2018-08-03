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Дело за экстремизм завели в Барнауле из-за мема с патриархом Кириллом
3 августа 2018, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы Барнаула завели дело в отношении 38-летнего Андрея Шашерина за картинки во «ВКонтакте». На одной из них Иисус Христос интересуется у патриарха, который час.
«В данном контексте образ Христа используется для демонстрации негативных качеств служителей церкви — стремление к обогащению. Коммуникативная цель — дискредитация РПЦ», - говорится в материалах уголовного дела. За отретушированную фотографию с патриархом Кириллом, где дорогие часы отражаются на поверхности стола, мужчину могут лишить свободы.
По таким же статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих проходят еще двое жителей Барнаула: 23-летняя Мария Мотузная и 19-летний Даниил Маркин. Обстоятельства возбуждения сразу трех уголовных по этой статье выглядят как провокация, считает адвокат Алексей Бушмаков. Он отметил в беседе с Росбалтом, что особенно настораживает, когда в этих трех делах одни и те же свидетели, которые дружат с сотрудниками полиции и заявляют о преступлениях.
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