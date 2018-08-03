Убитых в ЦАР журналистов задерживала полиция из-за конфликта с местными жителями
3 августа 2018, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]
По информации центральноафриканской радиостанции Ndeke Luka, у трех убитых в ЦАР российских журналистов был конфликт с местными жителями. Представителей СМИ даже задерживала полиция.
Как сообщили в отеле, в котором журналисты остановились после прибытия в Банги 28 июля, двое из них зарегистрировались в качестве учителей, а третий – как журналист. На следующий день мужчины стали журналистское оборудование.
В воскресенье, 29 числа, когда журналисты без предупреждения стали снимать группу продавцов, тем это не понравилось и они позвали полицейских. Всех троих задержали, их паспорта конфисковали, а потом они были отпущены.
По информации сотрудников отеля, россияне уехали в понедельник на автомобиле Toyota Hillux.
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