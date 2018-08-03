Убитых в ЦАР журналистов задерживала полиция из-за конфликта с местными жителями

По информации центральноафриканской радиостанции Ndeke Luka, у трех убитых в ЦАР российских журналистов был конфликт с местными жителями. Представителей СМИ даже задерживала полиция. Тела убитых в ЦАР журналистов сегодня отправят в Россию

Как сообщили в отеле, в котором журналисты остановились после прибытия в Банги 28 июля, двое из них зарегистрировались в качестве учителей, а третий – как журналист. На следующий день мужчины стали журналистское оборудование.

В воскресенье, 29 числа, когда журналисты без предупреждения стали снимать группу продавцов, тем это не понравилось и они позвали полицейских. Всех троих задержали, их паспорта конфисковали, а потом они были отпущены.

По информации сотрудников отеля, россияне уехали в понедельник на автомобиле Toyota Hillux.