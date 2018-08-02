Россиянин не заметил ограбления квартиры, увлекшись футболом

Во время просмотра матча чемпионата мира по футболу в России была ограблена квартира одного из жителей Костромы. Мужчина так был поглощен просмотром, что даже не заметил, что в доме побывал вор.

Пока супруг был занят просмотром матча, его жена вышла в магазин за покупками. Женщина по какой-то причине не закрыла дверь квартиры, чем и воспользовался грабитель. Он тихо зашел, забрал сумку с деньгами и исчез.

Вора задержали по горячим следам. Им оказался 36-летний мужчина, который уже не раз промышлял грабежом.