Африканские СМИ сообщили, кто совершил нападение на российских журналистов

На журналистов из России, снимавших в Центральноафриканской республике документальное кино, напали десять человек в тюрбанах. Все они говорили по-арабски. Нападение было совершено в районе шести часов вечера вблизи Сибута. Правозащитник считает странным убийство журналистов в ЦАР

Как сообщил местный чиновник Марселин Йойо в интервью Radio Ndeke Luka, сотрудники сил безопасности советовали журналистам никуда не уезжать, так как уже стемнело. Но они настояли на своем и все же отправились в путь.

Тела российских представителей прессы обнаружили в оставленном автомобиле в 33 километрах к северу от Сибута, сообщает РИА Новости. По одной из версий, убийство было совершено с целью ограбления.