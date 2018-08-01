В Швеции из собора украли королевские регалии

Из собора в шведском Стренгнесе похищены королевские регалии XVII века. Пропали корона и держава короля Карла IX, украдена и корона его жены Кристины. Преступники скрылись на лодке.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все обстоятельства произошедшего. «Это часть национального культурного достояния, это кража у всего шведского общества», - заявил настоятель собора Кристофер Лундгрен, цитирует его Газета.ru.

Преступников ищут, задействован вертолет.