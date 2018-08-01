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В Швеции из собора украли королевские регалии
1 августа 2018, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]
Из собора в шведском Стренгнесе похищены королевские регалии XVII века. Пропали корона и держава короля Карла IX, украдена и корона его жены Кристины. Преступники скрылись на лодке.
Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все обстоятельства произошедшего. «Это часть национального культурного достояния, это кража у всего шведского общества», - заявил настоятель собора Кристофер Лундгрен, цитирует его Газета.ru.
Преступников ищут, задействован вертолет.
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