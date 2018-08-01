Два офицера ФСБ арестованы по делу о мошенничестве

Двое офицеров управления "М" ФСБ были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере по решению Московского гарнизонного военного суда, сообщается на сайте органа правосудия.

Сергей Никитюк и Константин Стрыков были арестованы 13 июля. Мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России.

По предварительным данным, они были участниками сделки по отчуждению 50% активов компании, которая владела столичным строительным рынком "На Остаповской" в 2016 году. По данным газеты "Коммерсантъ", свою вину офицеры отрицают.