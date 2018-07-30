Основного фигуранта дела о поставках запрещенных веществ этапировали в Россию
30 июля 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию, бывшего технического сотрудника российского посольства в Берлине Андрея Ковальчука.
Ковальчук был доставлен в Москву самолетом 27 июля. Он сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». От дачи показаний он пока отказывается, сообщает ТАСС.
В начале года в ходе совместной операции, которая была проведена спецслужбами РФ и Аргентины, удалось не допустить поставку в Москву 389 кг кокаина. В Аргентине задержали нескольких человек, среди них полицейский и россиянин. Чемоданы с крупной партией кокаина нашли на территории российского посольства.
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