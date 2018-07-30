В Донбассе пьяный военный ВСУ расправился с сослуживцами за издевательства

Нетрезвый боец ВСУ не стерпел издевательств, которые возникли на почве национальных разногласий, и застрелил двух своих сослуживцев, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР. Дело на этом не закончилось.

Как сообщается, трагедия произошла, когда силовики 53-й бригады ВСУ в очередной раз распивали спиртные напитки. Чтобы скрыть это преступление и снять с себя ответственность, командир бригады решил выдать данное происшествие за попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Народной милиции ЛНР. При этом, тоже будучи пьян, лейтенант решил «восстановить справедливость» и отомстить за своих бойцов, сообщает ФАН. Он устроил самосуд, расстреляв контрактника.