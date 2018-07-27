Опубликовано видео нападения на полицейского в Москве

В Интернете размещена видеозапись нападения на сотрудника полиции в центре Москвы. Преступник бьет полицейского несколько раз ножом и убегает с места происшествия. Нападение было совершено недалеко от посольства Словакии. Мужчина совершил нападение на полицейского у посольства Словакии в Москве

Как ранее сообщалось, пострадал командир взвода полиции по охране посольств и консульств. Нападение произошло около трех часов дня. Сотрудник полиции в больнице, преступника ищут. Ему грозит пожизненное заключение.