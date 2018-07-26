СКР завёл дело после обстрела Докучаевска ВСУ

23 июля текущего года ВСУ провели очередной артиллерийский обстрел гражданских объектов на территории Докучаевска, при обстреле 30-летняя местная жительница получила осколочные ранения. Опубликовано видео со следами применения Украиной высокоточных ракет против ДНР

Следственный комитет России завел дело по части первой статьи 356 УК РФ о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Разыскиваются все причастные к преступлению лица.

Напомним, контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в регионе с 1 июля.